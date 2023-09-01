عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دي جثة.. صور شاب يسير بدراجة في أمريكا تثير جدلا| شاهد

صور شاب يسير بدراجة
صور شاب يسير بدراجة في أمريكا تثير جدلا

أثارت مجموعة من الصور لشاب يسير بدراجته في طريق كينت في أكرون بولاية أوهايو الأمريكية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فما القصة؟. 

أظهرت الصور التي نشرتها صحيفتي “نيويورك بوست” الأمريكية، و “الديلي ميل” البريطانية، خلال الساعات القليلة الماضية، الشاب يحمل ما يبدو أنه جسدا كبيرا ملفوفا بقماش رمادي اللون على دراجته. 

تفاصيل 

وانتشرت الصور التي التقطت بواسطة خرائط جوجل على نطاق كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت الجدل بين من تكهن أنها “جثة” وبين من ظل في حيرة طالبا من الشرطة البحث عن حقيقة الصورة. 

وقال ناشر الصور إن هذه المنطقة مشهورة عند المشردين حيث اعتادوا نصب الخيام في شارع مجاور لطريق كينت فربما الشاب ينقل أمتعته من مخيم المشردين الذي كان قريبا من هناك، فقط لا غير. 


وفي السياق نفسه، ادعي البعض أن الصور بها "دماء" على حذاء الرجل ويديه، في حين تساءل البعض الآخر عما إذا كان قد تم إبلاغ الشرطة بهذه الصور غير العادية.

السبب صادم .. شاب يقود سيارته وبجانبه ثور في أمريكا .. فيديو

درس 5000 حالة.. طبيب أمريكي: الحياة موجودة بعد الموت

صور شاب يسير بدراجة في أمريكا تثير جدلا
صور شاب يسير بدراجة في أمريكا تثير جدلا
صور شاب يسير بدراجة في أمريكا تثير جدلا

 

 


 

 

 

خرائط جوجل حيرة الشرطة حذاء الرجل ولاية أوهايو الأمريكية أوهايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

بـ 1474 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد الانخفاضات الأخيرة

خالد الغندور يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

ترشيحاتنا

زيلينسكي: لا يوجد سلام قبل استرداد جميع الأراضي من روسيا

انهيار الدولار .. الأخضر يتراجع عالميا

الرئيس الأمريكي يعلق مجددا على حالة ماكونيل بعد «تجمده»

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 18 مسجدا اليوم

الزيادة السكانية.. 9 إجراءات اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة وتوظيفها لصالح الدولة

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دي جثة.. صور شاب يسير بدراجة في أمريكا تثير جدلا| شاهد

عنوان الأناقة| شاهد إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

كاتب أمريكي يكشف مفاجأة صادمة عن ابنة إيلون ماسك.. تفاصيل

فيديو

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ