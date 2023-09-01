دي جثة.. صور شاب يسير بدراجة في أمريكا تثير جدلا| شاهد

أثارت مجموعة من الصور لشاب يسير بدراجته في طريق كينت في أكرون بولاية أوهايو الأمريكية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فما القصة؟.

أظهرت الصور التي نشرتها صحيفتي “نيويورك بوست” الأمريكية، و “الديلي ميل” البريطانية، خلال الساعات القليلة الماضية، الشاب يحمل ما يبدو أنه جسدا كبيرا ملفوفا بقماش رمادي اللون على دراجته.

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وانتشرت الصور التي التقطت بواسطة خرائط جوجل على نطاق كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت الجدل بين من تكهن أنها “جثة” وبين من ظل في حيرة طالبا من الشرطة البحث عن حقيقة الصورة.

وقال ناشر الصور إن هذه المنطقة مشهورة عند المشردين حيث اعتادوا نصب الخيام في شارع مجاور لطريق كينت فربما الشاب ينقل أمتعته من مخيم المشردين الذي كان قريبا من هناك، فقط لا غير.



وفي السياق نفسه، ادعي البعض أن الصور بها "دماء" على حذاء الرجل ويديه، في حين تساءل البعض الآخر عما إذا كان قد تم إبلاغ الشرطة بهذه الصور غير العادية.

صور شاب يسير بدراجة في أمريكا تثير جدلا

صور شاب يسير بدراجة في أمريكا تثير جدلا

صور شاب يسير بدراجة في أمريكا تثير جدلا



