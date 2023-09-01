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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

درس 5000 حالة.. طبيب أمريكي: الحياة موجودة بعد الموت

بعد دراسته 5000 حالة..
بعد دراسته 5000 حالة.. طبيب أمريكي: الحياة موجودة بعد الموت

كشف طبيب الأورام الإشعاعي في ولاية كنتاكي الأمريكية، الدكتور جيفري لونج Dr. Jeffrey Long  أن الحياة تستمر بعد الموت بالتأكيد وذلك بعد دراسة مكثفة لأكثر من 5000 حالة من تجارب الاقتراب من الموت (NDE). 

وفقا لما نقلته عدة وسائل إعلام عالمية، مثل: مجلة “انسدر” وصحفيتي “نيويورك بوست”الأمريكية، و “تايمز أوف إنديا”، فقد أسس الدكتور جيفري لونج مؤسسة أبحاث خاصة بـ “تجربة الاقتراب من الموت” في عام 1998، بعد أن أصبح مفتونا بدراسة هذه التجارب أثناء إكمال إقامته الطبية.

وعرّف طبيب الأورام الإشعاعي تجربة الاقتراب من الموت بأن "شخص إما في غيبوبة أو ميت سريريا، بدون نبض قلب، لكن لديه تجربة واضحة حيث يرى ويسمع ويشعر بالعواطف ويتفاعل مع الكائنات الأخرى".

ويجمع الدكتور جيفري لونج قصصا من أولئك الذين أبلغوا عن تجارب الاقتراب من الموت ويحلل الروايات علميا، مضيفا: "بمواجهة الأدلة الدامغة، توصلت إلى الاعتقاد بوجود حياة أخرى بالتأكيد".

الدكتور جيفري لونج Dr. Jeffrey Long 

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الحياة والموت 

وأضاف طبيب الأورام أن حوالي 45٪ من المرضى سردو روياتهم عن تجربة الخروج من الجسم، موضحا: “وعيهم ينفصل عن جسدهم المادي، وعادة ما يحوم في الأعلى مما يسمح لهم برؤية وسماع ما يحدث حولهم”.

واستشهد الطبيب الأمريكي بحالة امرأة فقدت وعيها أثناء ركوبها حصانا على أحد الممرات، منبها: “قادرة على وصف ما حدث بالضبط في الحظيرة على الرغم من أن جسدها لم يكن موجودا فعليا هناك”.

ولفت إلى قول آخريين بأنهم نقوا إلى عالم آخر عندما مرور عبر نفق، ورأوا ضوءا ساطعا واستقبلهم أحد أحبائهم المتوفين حيث انتهت حياتهم أمام أعينهم.

بعد دراسته 5000 حالة.. طبيب أمريكي: الحياة موجودة بعد الموت  

 


 

 

 

 

 

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