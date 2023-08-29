مركز البحوث الزراعية: الرئيس السيسي أعاد الحياة من جديد لمشروع توشكى

قال علي إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، إن مشروع توشكى بدأ من السبعينات، وكان يستهدف إصلاح 540 ألف فدان،متابعا: التفكير في المشروع كان يستهدف إدخال شركات أجنبية.



وأضاف "علي إسماعيل" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أنه تم استصلاح 80 ألف فدان فقط حتى عام 2014، ولكن مع تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، عادت الحياة مرة أخرى للمشروع.



واسترسل: الرئيس السيسي أخرج المشروع مرة أخرى للنور، وذلك دليل على مدى قوة القيادة السياسية، متابعا: سنحقق الاستصلاحات المستهدفة خلال المرحلة الأولى، بحلول أكتوبر 2023.



وأوضح أننا نستهدف أن تصل المساحة المستصلحة في توشكى إلى 700 ألف فدان، وذلك في آطار تحقيق الأمن القومي المصري، منوها بأن تلك الاستصلاحات تمت خلال 4 سنوات فقط.



وشدد على أن توشكى أعادت مصر لخريطة التمور، من خلال زراعة ما يقارب من 2.5 مليون نخلة في توشكى، كما أنه تم التعاقد على إنشاء مصنع لجريد النخيل.