توشكى الخير.. نائب: المصريون نجحوا في تحويل المستحيل إلى حقيقة

ثمن اللواء دكتور عبد النعيم حامد عضو لجنة حقوق الإنسان ولجنة القيم بالبرلمان دعوة، الرئيسعبد الفتاح السيسي للإعلاميين لزيارة توشكي، قائلا: “المصريون نجحوا في تحويل المستحيل إلى حقيقة على أرض الواقع بعد سنوات من الجهد والتعب”.

كما أشاد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلته مع وفد من الإعلاميين أثناء زيارته في توشكى، مشيرًا إلى أن ما تشهده منطقة توشكى من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي، مشيرا إلى أنه من المستهدف زراعة 4 ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام من الآن.

كما ثمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلاميين إلى زيارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و سيناء لمشاهدة حجم الجهد المبذول في هذه المشاريع القومية.