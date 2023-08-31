عادات يومية تصيبك بأمراض القلب وتسبب الموت المبكر

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشور جديد علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور عن الأشخاص الأكثر عرضه بامراض القلب

وقال شعبان " يمرض قلبه سريعاً ذلك الذي يملأ بطنه بالطعام ذلك الذي يأكل كثيرا من الخبز والأرز والمكرونة والمعجونات ذلك الذي يتعشي ثم ينام ذلك الذي يطهو طعامه بالسمن الصناعي والزيوت المهدرجة

ذلك الذي يتناول كثيرا من اللحوم الحمراء والمصنعة وملح الطعام ذلك الذي لا يأكل كثيرا من الخضروات ذلك الذي لا يأكل الفاكهة

يمرض قلبه سريعا ذلك الذي يشرب كثيرا من الصودا ذلك الذي يشرب كثيرا من العصائر المحلاة بالسكر

ذلك الذي لا يشرب قدرا كافيا من المياه

يمرض قلبه سريعاً ذلك الذي لا يمارس الرياضة بانتظام ذلك الذي لا يمشي ولا يجري ذلك الذي يدمن الجلوس طويلًا

ذلك الذي لا ينام نوما عميقا فترة كافية

يمرض قلبه سريعا ذلك الذي يلتهم السيجارة ذلك الذي يجالس المدخنين

ذلك الذي أدمن ارتياد الكافيهات

التي تتلبد سماؤها بدخان الشيشة

يمرض قلبه سريعاً ذلك الذي لا يصل الأرحام ذلك الذي يعتلج قلبه بالحقد الزؤام الذي يغضب كثيرا

وينفعل كثيرا ولا يتقن إدارة الضغوط

ولا يعرف فن الابتسام