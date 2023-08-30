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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

بالصدفة..شرطي ينقذ
بالصدفة..شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين

وثق مقطع فيديو موقفا بطوليا لرجل شرطة يقوم بإنقاذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين داخل منزلهما في قرية شيفيلد بولاية أوهايو الأمريكية. 


أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "الديلي ميل"، اليوم الأربعاء، ضابط الدورية، كيفن برينج وهو يكتشف الحريق الذي يجتاح شرفة العقار أثناء مروره عند الخامسة صباحا. 

 

كيف أنقذهما؟ 


لم يتردد الشرطي في محاولة إخماد الحريق باستخدام طفاية، لكنها لم تثبت جدوى في إطفاء الحريق، ليركض الشرطي بعدها نحو الجزء الخلفي من العقار ويوقظ رجلا نائما على الأريكة قبل أن يصرخ: "منزلك يحترق، اخرج" ليرد صاحب العقار في ذهول: "نعم!". 


وعلى الفور أحضر الرجل خرطوما من خارج المنزل وبدأ برش الماء على النار التي بدأت تنتشر من الشرفة إلى واجهة المنزل حيث يمكن رؤية الرجل وهو يركض في الخارج، لكنه قال إن زميله في السكن لا يزال نائما في غرفة كانت تقترب منها النار المتصاعدة بشكل خطير، وعندما استيقظ بدا مذهولا أيضا من هول الموقف.

 
ووصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث في غضون دقائق حيث تمكنوا من اخماده كاملا.

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

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مقطع فيديو أمريكا موقف بطولي رجل شرطة حريق اخماد

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