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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السبب صادم .. شاب يقود سيارته وبجانبه ثور في أمريكا .. فيديو

السبب صادم..شاب يقود
السبب صادم..شاب يقود سيارته وبجانبه ثور في أمريكا

وثق مقطع فيديو موقف غريب من نوعه لشاب يقود سيارته من نوع كراون فيكتوريا على طريق سريع مع ثور ضخم كان جالسا في مقعد الراكب. 

وإثر تليقها بلاغ، أوقفت الشرطة الأمريكية الشاب الذي كان يقود سيارته الصغيرة وبجانبه الثور يظهر جسمه بالكامل ورأسه وقرونه تبرز من السقف والزجاج الأمامي في ولاية نيبراسكا.

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وعن تفاصيل التجهيز لهذه المهمة التنقلية الصعبة، قال الرجل إنه استبدل الباب الجانبي للسيارة بدرابزين معدني يُستخدم عادةً في حظيرة الماشية لتناسب حجم الثور.

يعتبره صديقه 

وأوضح الرجل تفاصيل ما فعل وسبب ذلك، قائلا: "لم أعرف أن هذه مخالفة، هذا الثور صديقي وأطلقت عليه اسم "هودي دودي".

من جانبه، قام ضابط الشرطة بتحرير عدة مخالفات ضد الرجل الذي سمحوا له بالعودة مع ثوره إلى المنزل بسلام محذرينه من الخروج معه ثانية.

 

ثور طريق سريع كراون فيكتوريا موقف غريب مقطع فيديو مقعد الراكب

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