فيديو مروع.. ثور يعتدي على مصارعه بوحشية في إسبانيا

وثق مقطع فيديو لحظات مروعة هجم فيها ثور على مصارعه خلال احتفال تقليدي أقيم في سينيكتوس بمنطقة مدريد، إسبانيا.

وأصبح المصارع أليخاندرو كونكويرو البالغ من العمر 28 عاما في حالة خطيرة بعد إصابته بجروح مروعة نُقل على إثرها جوا إلى المستشفي.

هجوم ثور

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية، شخص الأطباء حالة المصارع بتورم في المنطقة المحيطة بالشرج مما قد يؤثر على العضلة العاصرة الخارجية للمنطقة.

وفي مقطع الفيديو المنتشر، يظهر المصارع وهو يرتدي زيه التقليدي ساخرا من ثور أبيض بردائه الوردي والأصفر ثم اقترب أكثر فأكثر من قرني الثور قبل أن يقذفه الحيوان فجأة في الهواء.

وسقط الرجل على الرمل على بطنه قبل أن يهاجمه الثور الهائج ويضربه بين ساقيه.