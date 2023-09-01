التشكيل الرسمي لقمة الدوري السعودي بين الهلال والاتحاد

أعلن الجهازان الفنيان لناديي اتحاد جدة والهلال، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق المباراة بين الهلال والاتحاد في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – كوليبالي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش – محمد كنو – روبن نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – مالكوم.

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: مدالله العليان – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود .

خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – كورونادو .

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله – كريم بنزيما – رومارينهو.