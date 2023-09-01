أسباب الأنيميا وعلاقتها بالغدة الدرقية.. حسام موافي يوضح| فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الأنيميا تعد أغرب تعريف في الطب، موضحًا أن 30% من طلاب الطب يفشلون في تعريف وتفسير معنى الأنيميا.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إن تعريف الأنيميا عبارة عن “نقص نسبة الهيموجلوبين تحت ما يتوقع الطبيب”، موضحًا أن نقص الأكسجين، من الأسباب الرئيسية لارتفاع نسب الهيموجلوبين.

نسبة الهيموجلوبين

وتابع: نسبة الهيموجلوبين تختلف من شخص إلى آخر وفقا للفئة العمرية، كما أن نسبة الهيموجلوبين تختلف بين الرجل والمرأة، موضحا أنه مع تقدم عمر الإنسان؛ هناك بعض الأعضاء تتأثر بالأمراض، وأن عمل الكرات الحمراء يظل ثابتا دون تأثير حتى وفاة الإنسان.

وأكمل: الحديد عنصر مهم في صناعة الكرات الحمراء، كما أن الغدة الدرقية من الأسباب الرئيسية التي قد تسبب الأنيميا، بالإضافة إلى نقص حمض الفوليك.