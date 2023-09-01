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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عرض بـ 7 مليارات وكلوب رافض.. آخر تطورات انتقال صلاح لاتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

ساعات قليلة ويغلق سوق الانتقالات الصيفية، وسط ترقب كبير حول موقف محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، وإمكانية انتقاله لصفوف نادي اتحاد جدة، وسط الإصرار الشديد من قبل النادي السعودي على الحصول على خدمات اللاعب، في المقابل حتى الآن لم يصدر أي تصريحات رسمية من قبل النادي الإنجليزي حول أن اللاعب سينتقل لصفوف الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة. 

وأصبح محمد صلاح في الأيام الأخيرة، هو حديث العالم كله، وذلك في ضوء الحديث الكبير حول إمكانية انتقاله لصفوف الدوري السعودي، وسط ترقب كبير من الجميع حول الصفقة، خاصة في ظل الإغراءات المالية غير العادية الذي يقدمها نادي اتحاد جدة السعودي من أجل حسم الصفقة بصفة رسمية. 

ونرصد لكم من خلال موقعنا صدى البلد، آخر التطورات في الميركاتو الخاصة بصفقة محمد صلاح، وإمكانية انتقاله لصفوف نادي اتحاد جدة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية. 

7 مليارات جنيه.. تطورات مثيرة بشأن مفاوضات اتحاد جدة لخطف محمد صلاح

فجَّر جمال الزهيري، الناقد الرياضي، مفاجأة بشأن  محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وإمكانية انتقاله لصفوف نادي اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من الجميع حول إمكانية انتقال الفرعون المصري إلى صفوف الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

وقال "الزهيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إن هناك أقوال متضاربة في الوقت الحالي، ما بين خطوات نهائية وحاسمة في التعاقد مع محمد صلاح، وذلك وفقا للصحف السعودية، وهذه مفاجأة كبيرة حال إتمامها. 

وأضاف الناقد الرياضي، أنه في الجانب الآخر، يوجد تصميم كبير من جانب ليفربول، بالتمسك بـ محمد صلاح، ولا توجد أي مفاوضات رسمية من أجل الحصول على اللاعب، لافتا إلى أن سوق الانتقالات الصيفية سينتهي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. 

وأكمل حديثه، أن الساعات المقبلة إذا لم يحدث اتفاق رسمي؛ لن ينتقل محمد صلاح لصفوف اتحاد جدة، موضحا أن النادي السعودي مصمم بشكل غريب جدا على ضرورة التعاقد مع النجم المصري خلال الفترة المقبلة، "عاوزينه يعني عاوزينه، لدرجة أن العرض وصل لـ 200 مليون يورو، أي ربع مليون دولار حاليا". 

ومن جهته قال الإعلامي محمد موسى،: إنه وفقا لفريق إعداده، فإن عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح، يصل لـ 7 مليارات جنيه دفعة واحدة، ليعلق جمال الزهيري: "محمد صلاح لاعب ذو قيمة ويستاهل".

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

قال الإعلامي محمد الباز: “أرسلنا مراسلنا إلى والد اللاعب محمد صلاح ، وطلبنا منه تعليقا، وقال نصا فيه، إن محمد عندما هاتفه، قال له أنه لا يريد من أي شخص التصريح بأى شيء بخصوص ما يحدث الآن، وخبر انتقاله إلى الدوري السعودي، فعائلته والأقارب التزموا الصمت”.

وأضاف الإعلامي محمد الباز، خلال برنامجه “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن المؤشرات التي حددتها الانفرادات الصحفية والإعلامية التي أمامنا حتى تلك اللحظة، لم تأت أنباء عن انتقال محمد صلاح، معقبا: “الموضوع ليس مجرد لاعب كرة قدم، أو مجرد صفقة رياضية، محمد صلاح تحول إلى أيقونة ورمزا لصراع نفوذ وقوى ورغبة في السيطرة”.

وأوضح الإعلامي محمد الباز، أن: “الجميع ينتظر هذا الخبر، وهم الجمهور الإنجليزي الذي يعشق محمد صلاح، ويطلقون عليه الملك المصري، والجمهور السعودي والمصري، والجمهور المصري يتنظر هذا الخبر؛ لأن جمهور الكرة في مصر وهم بالملايين سيبدؤون متابعة الدوري السعودي؛ من أجل متابعة نجمهم المفضل، والأمر ليس مجرد لاعب ينضم إلى دوري، فما يفعله الدوري السعودي، هو استثمار، وليس مجرد إني جايب لاعبين”.

كلوب يفجر مفاجأة لأول مرة عن انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

كشفت قناة إكسترا نيوز، أن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، حسم الأمر بشأن انتقال محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، لـ الدوري السعودي، وقال :" اتحاد جدة لم يطلب محمد صلاح".

محمد صلاح ليفربول اتحاد جدة الدوري السعودي سوق الانتقالات الصيفية

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