طارق عبد العزيز: الفن التشكيلي يزدهر في الجمهورية الجديدة.. فيديو

قال الفنان التشكيلي الدكتور طارق عبد العزيز٫ إن الفن التشكيلي يزدهر في الجمهورية الجديدة.

وأضاف الفنان التشكيلي الدكتور طارق بعد العزيز٫ ، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “الحركة التشكيلية في الوقت الحالي تشهد حالة زخم في المعرض التشكيلية٫ وهناك عرض لأعمال كثيرة جدا”.

وأشار: “في الوقت الحالي هناك قاعات عرض كثيرة في العديد من الأماكن٫ ومنها الزمالك ودار الأوبرا”٫ موضحا: “هناك قاعات مهمة جدا في مصر تعرض لأنصاف الفنانيين وهذا يحتاج عمل لجنة لتقييم الفنانيين وعرض أعمالهم في القاعات”.

