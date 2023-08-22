راجح داوود يفتتح معرض التشكيلي النمساوى آجون فى بيت السنارى

يفتتح الموسيقار الكبير راجح داوود مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية معرض التشكيلى النمساوي الشاب آجون كاى تيمرين الذى يحمل عنوان قصائد غابة مهجورة فى السابعة مساء الخميس 24 أغسطس ببيت السناري بالسيدة زينب ويصاحب الافتتاح عازف القانون الدكتور. محمد العجيمى بمختارات من مؤلفاته الخاصة .

يضم المعرض مجموعة من الاعمال المركبة والنحتية المنفذة بخامتى الحديد والخشب وتتناول العديد من الافكار الانسانية السائدة فى مختلف المجتمعات بطريقة رمزية الى جانب معالجات مستلهمة من طبيعة المجتمع المصرى .

يستمر المعرض لمدة 10 ايام متصلة ويقام حفل ختامى فى السابعة مساء الاحد 3 سبتمبر .

جدير بالذكر ان آجون كاى تيمرين تعلم الفن على يد والده وعمه الفنانان الشهيران في النمسا وتركيا الى جانب دراسة فى مصر مع النحات الدكتور محمد شكرى ، تعلم اللغة العربية من خلال التواصل مع شرائح وطبقات اجتماعية مختلفة من المصريين ، عمل فى تصميم المنسوجات والأزياء وجذبته الحضارة المصرية فاثرت فى تكويناته ورؤيته الفنية .