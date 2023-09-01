تفاصيل جديدة حول نظام الساعات المعتمدة لطلاب الهندسة

قال الدكتور محمد شعيرة، رئيس قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الاعلي للجامعات، إن نظام الساعات المعتمدة يمثل تطويرا جديدا لطلبة الهندسة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة المحور،:" نظام الساعات المعتمدة لطلاب كلية الهندسة قرار المجلس الأعلي للجامعات.

وأضاف،:" نظام الساعات المعتمدة يمثل تطويرا جديدا لطلبة كلية الهندسة، ونبحث عن تطوير المهارات وليس عدد السنين للطلاب".

وأكمل رئيس قطاع الدراسات الهندسية، :" نظام الساعات المعتمدة يتم تطبيقه بشروط محددة ولا يسري في كافة الجامعات وهذا النظام خطوة ايجابية تضيف لطلابنا".