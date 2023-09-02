محمد حليم: مباراة الزمالك حولت مسيرتي مع حرس الحدود

كشف محمد حليم، لاعب حرس الحدود السابق، عن المباراة التي حولت مسيرته مع الحرس.



وقال حليم في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): "حلمي طولان أخرجني من حساباته عندما جاء لتدريب حرس الحدود في موسم 2002/2003، لدرجة أنني لم ألعب حتى في المباريات الودية".



وتابع: " طارق العشري أقنع حلمي طولان بإشراكي أمام الزمالك لمراقبة محمد أبو العلا لاعب الفريق الأبيض".



وواصل: "قدمت مباراة جيدة أمام الزمالك ونجحت في صناعة هدف الفوز، لتنتهي المباراة بفوزنا على الزمالك 2-1".



وأتم: "حصلت على إنذار أمام الزمالك وكان الثاني في الموسم بالنسبة لي، فتعرضت للإيقاف وغبت عن المباراة التالية أمام الترسانة، وأصبحت بعدها لاعب أساسي في الفريق".