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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة : هنهبط درجة تانية

الزمالك
الزمالك

استغاث أحمد رمضان هتلر المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي  الزمالك، بوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، للتدخل لحل مشكلة قيد لاعبي الفريق.

وقام اتحاد اليد بمنع الزمالك من قيد صفقاته الجديدة، بسبب ديون الزمالك المتراكمة لصالح الاتحاد.

ومنح اتحاد اليد، الزمالك 10 بطاقات، للمشاركة في المسابقات المحلية لحين سداد المديونيات للاتحاد والحصول على باقي البطاقات.

ونشر هتلر فيديو عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وقال: "نداء لسيادة الوزير أشرف صبحي .. لازم تدخل سريع من الاتحاد المصري لكرة اليد .. فريق الزمالك بينهار".

وأضاف: "معقول قمنا بقيد 22 لاعب وحصلنا على 10 كارنيهات منهم 2 حراس مرمى ولاعب مصاب، ولعبنا اليوم بدون لاعبين كثيرين".

وواصل مدرب يد الزمالك: "النهاردة كسبنا المعادي فرق جول، أومال اما نقابل الأهلي هنعمل ايه".

واختتم: "نداء لوزير الشباب والرياضة، لازم تدخل سريع لو فضلنا كده هنهبط للدرجة الثانية .. الفريق اللي كان عامل "بعبع" لأفريقيا كلها يتعمل فيه كده .. لصالح مين ؟ .. ولا لصالح نادي الزمالك ولا لصالح منتخب مصر".

وافتتح يد الزمالك مشواره ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد اليوم، بالفوز على المعادي بنتيجة 29–28.

احمد رمضان هتلر نادي الزمالك الزمالك وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

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