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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مضمونة وسريعة.. طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالكربونات

طريقة تنظيف الكوتشي
طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالكربونات  

تستخدم طريقة تنظيف الكوتشي الابيض بالكربونات، وهذه الوصفة مناسبة مع الكوتشي القماش والجلد، وسوف تعيدها لسابق عهدها ناصعة البياض.

 

طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالكربونات

وكل المكونات التي نحتاجها لتطبيق طريقة تنظيف الكوتشي بالكربونات هو (ملعقة كبيرة من الكربونات “بيكربونات الصوديوم” – نصف ملعقة من الماء – ملعقة كبيرة ماء اكسجين).

 

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وعند تنظيف الكوتشي الأبيض بالكربونات فيجب أن تقومي بخلط جميع المكونات في علبة صغيرة، وباستخدام الفرشاة نضع الخليط على الكوتشي. 

 

طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالكربونات

ومن ثم يجب ان نترك الكوتشي الأبيض حتى يجف تمامًا، ثم قومي بفرك الكوتشي ليتم أزالة جميع الاوساخ من عليه، وإستعادة جيديا مرة اخرى.

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