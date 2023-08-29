لإعادته كالجديد.. طريقة تنظيف الكوتشي الأسود وتلميعه

هناك طريقة لتنظيف الكوتشي الأسود بخطوات سهلة وفعالة، ويمكن لهذه الطريقة أن تعيده كأنه جديد خاصًة أن اللون الأسود ملك الألوان.

طريقة تنظيف الكوتشي الأسود

وتعد الأحذية ذات اللون الأسود هي ملكة الشياكة من بين جميع الأحذية التي تمتلكها، ولكن بعض من الأحذية يظهر عليها البهتان عد الاستعمال، ويختفي لمعة اللون الأسود منها فيصعب بعد ذلك لبسها مرة أخرى.

ولذلك اليوم نقدم لك بعض طريقة تنظيف الكوتشي الأسود بخطوات سهلة وسريعة لتنظيفها ليعاد لبسها مرة أخرى.

ورغم أن اللون الأسود من الألوان الغامقة إلا أنه يقوم بسحب الأتربة سريعًا. لذلك عليكي تنظيفه من الأتربة أول بأول باستخدام قطعة قماش نظيفة، وذلك عبر القيام بإزالة الأتربة من عليه وتلميعه بها.

ويمكن تنظيف الكوتشي الاسود الجلد بقطعة قماش مندية بالماء، وبمسحه وتنظيفه بها من أي أتربة أو طين عالق به، وعندما تقوم بتنظيفه مرة أخري قم بتغيير قطعة القماش لتلميعه بها.

طريقة تنظيف الكوتشي الأسود

ويعتبر الفازلين ملمع قوي جدا للأحذية خاصًة ذات اللون الأسود، لذلك يمكنك بقطعة قماش مندية دعكه بالفازلين حتى تزال أي بقعة أو اتساخ بالكوتشي.

ويمكن تنظيف الكوتشي الاسود القماش بخطوات سهلة، وذلك عن طريق غسيله بالماء ودعك البقع العالقة به وتجفيفه تمامًا، ويمكن وضعه في كيس الغسالة أو كيس من القماش ووضعه في الغسالة وتجفيفه يخرج كأنه جديد وإزالة البقع منه.

وعليكم قبل القيام بوضعه في الغسالة فك الأربطة الخاصة به حتى لا تنقطع داخل الغسالة، وبعد غسله وتنظيفه عليك بتنشيفه خاصة أنه يمتلئ بالماء أثناء غسيله فيمكنك بوضعه في الهواء أو البلكونة الخاصة بالمنزل حتى يجف تمامًا، ولا تظهر له رائحة كريهة عند أرتدائه.