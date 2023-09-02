أوقاف البحر الأحمر تفتتح مسجد الهادي بمدينة سفاجا

افتتحت مديرية أوقاف البحر الأحمر، مسجد الهادي بعمارات مبارك بسفاجا، بحضور الشيخ هاني السباعي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، والشيخ عبد الباسط عثمان أحمد، مدير الدعوة، والشيخ الشحات عبد اللطيف محمد، مدير شئون الإدارات، واللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمدينة سفاجا.

وعقب الافتتاح، أقيمت فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد الهادي الذي تم افتتاحه، بدأت بعقد اجتماع بأئمة سفاجا، ثم عقد المقرأة القرآنية للأئمة، ثم إقامة فعاليات مقرأة الجمهور بقيادة مدير المديرية مع جمهور مسجد الهادي، وبعدها تم عقد البرنامج التقيفي للطفل بنفس المسجد، وتم توزيع بعض الجوائز للمتميزين بالبرنامج الصيفي بمساجد سفاجا.