عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف البحر الأحمر تفتتح مسجد الهادي بمدينة سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

افتتحت مديرية أوقاف البحر الأحمر، مسجد الهادي بعمارات مبارك بسفاجا، بحضور الشيخ هاني السباعي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، والشيخ عبد الباسط عثمان أحمد، مدير الدعوة، والشيخ الشحات عبد اللطيف محمد، مدير شئون الإدارات، واللواء  ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمدينة سفاجا.

وعقب الافتتاح، أقيمت فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد الهادي الذي تم افتتاحه، بدأت بعقد اجتماع بأئمة سفاجا، ثم عقد المقرأة القرآنية للأئمة، ثم إقامة فعاليات مقرأة الجمهور بقيادة مدير المديرية مع جمهور مسجد الهادي، وبعدها تم عقد البرنامج التقيفي للطفل بنفس المسجد، وتم توزيع بعض الجوائز للمتميزين بالبرنامج الصيفي بمساجد سفاجا. 

القيادات الشعبية والتنفيذية اوقاف البحر الاحمر رئيس مدينة سفاجا رئيس مدينة مدينة سفاجا مديرية أوقاف البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

خلال اجتماعه مع الخطيب.. طلب مفاجئ من كولر بشأن مهاجم الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

انطلاق دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية «مجموعة الغردقة» في البحر الأحمر

معلم بالغردقة يتطوع لتجديد مدرسته بحب وإهتمام قبل العام الدراسي الجديد

العثور على جثة شاب مجهول الهوية بأحد العقارات تحت الإنشاء في الغردقة

العثور على جثة شاب داخل عقار تحت الإنشاء في الغردقة

بدء فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الطلابية الأول في الغردقة

مطار مرسي علم يستقبل 133 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأجانب

تطوير المهارات.. اختتام الجزء الأول من برنامج إعداد القادة بالبحر الأحمر

رئيس الغردقة يجتمع بتنفيذي المدينة لتوضيح رؤية التعاون بين الإدارات الخدمية

ترشيحاتنا

قرار عاجل بشأن المتهمين بإنهاء حياة صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في الجيزة

برنامج تأهيلي خاص لـ عبد الشافي وعبدالله جمعة فى الزمالك

محمود الشريف.. قصة حب مع أم كلثوم بسبب عشاء وطلاق بأمر ملكي

شكلهم يفرح .. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم

كلوب يكشف رد فعل محمد صلاح بعد شائعات انتقاله لاتحاد جدة

حقوق الإنسان على رأس محاوره| خطة ومواعيد الحوار الوطني غدا.. فماذا يناقش؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة طوجى تشعل حماس الجمهور فى حفلها بالأردن.. صور

كارثة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخضراوات والفاكهة بدون غسلها؟

هل أنت منهم؟.. أبراج توازن بين حياتها المهنية والأسرية

حضور جماهيري ضخم.. ويجز يشعل حفل العلمين الجديدة| صور

فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

البساطة والفخامة والأناقة.. إطلالة ملكة الأردن رانيا العبدالله بـ عيد ميلادها

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ