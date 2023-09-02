منى زكى: مهما حاجة وجعتني وكسرتني أعرف أقف وأركز في هدفي

كشفت الفنانة منى زكى عما تعرضت له من هجوم شرس بسبب مسلسل تحت الوصاية وكيف كان القدر رحيما بها بعد أن حقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان.

وقالت منى زكى فى لقاء الإعلامية بوسى شلبى على قناة ten : ربنا طبطب عليا اللي حصل ونجاح تحت الوصاية وتوفيق ربنا في المسلسل ربنا بيطبط عليا وعلينا كلنا، في حاجات بتكسرنا في وقت لكن الأهم إزاي نعرف نقف تاني على رجلينا ونسد ودننا ونركز في الهدف اللي عاوزين نحققه وأنا بحاول مهما حاجة وجعتني وكسرتني أعرف أقف وأركز في هدفي، وأنا هدفي أعمل فن حلو أكون مستمتعة بيه ودا بيوصل للناس.

منى زكى

وكانت قالت الفنانة منى زكى، إنها بدأت عملها فى مجال الفن قبل الدراسة في كلية الإعلام ولكن قرارها الدائم هو الاستمرار فى الفن، معقبة: "لو مكنتش فنانة كنت هبقى بتاعة يوجا".

وأوضحت منى زكى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" أن نجاح مسلسلها “تحت الوصايا” يعود لجميع كاست العمل والكتاب والمخرجين والفنانين والفنيين والشركة المنتجة، معقبة: " صناعة الفن مهمة وكلنا اشتغلنا فى المسلسل بضمير وحب".

وأكدت الفنانة منى زكى، أن الفن عمل جماعى وليس فردى، ولا أقصد أحدا بكلامي فكل المجالات عمل جماعى".

منى زكى أفضل ممثلة فى 2023

و حرصت إدارة مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية على تكريم منى زكي، لتكون أفضل ممثلة في 2023، ومسلسلها تحت الوصاية كأفضل عمل درامي.

قالت الفنانة منى زكي أثناء تكريمها "أنا عاجزة عن االشكر لأني وسط زمايلي، وبقالي كتير ما شوفتش لامة كبيرة كدا من أهل الفن ".

وأعربت عن مدى سعادتها بمرور 60 عامًا على الدراما المصرية مضيفة إلى أن تاريخ بلدنا في كل أنحاء العالم.