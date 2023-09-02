لتعديهم على الطريق العام..غلق 9 مقاهي ومصادرة 2000حالة إشغال في الجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات لمواجهة التعديات علي الطريق العام للمقاهي والكافيهات الكائنة بشارع الاربعين بحي الهرم وذلك استجابة لشكاوي المواطنين الواردة لما تسببه من إعاقة لحركة المارة والمركبات ووضع الكراسي والترابيزات بالطريق العام ولادارتهم بدون ترخيص والازعاج والضوضاء المستمر الذي تصدره الكافيهات للمواطنين من قاطني المنطقة لاستخدامهم مكبرات الصوت .



وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حملات حي الهرم بشارع الاربعين المتفرع من كعبيش بالتعاون مع شرطة المرافق والتي أسفرت عن غلق عدد ٩ كافيهات ومقاهي مخالفة تدار بدون ترخيص وتقوم باشغال الطريق العام مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .



شملت المقاهي والكافيهات المخالفة التي تم غلقها ( كوكب الشرق - العمده - الملكه - الفرسان - الجزيره - الهضبه - اولاد العم – سلطنه – البورصه ) إلي جانب رفع اكثر من ٢٠٠٠ حالة إشغال مابين كراسي وترابيزت وشاشات عرض ومكبرات صوت ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي .

وقد تم فتح الشارع امام حركة المارة والسيارات دون اب معوقات مع تمركز لدوريات العمل من أجهزة المحافظة .

وشدد اللواء أحمد راشد علي ضرورة المتابعة الميدانية لتحقيق الأنصباط بالشارع وعدم عودة التعديات مجددا.

كما كلف المحافظ بالعمل علي حل كافة الشكاوي التي تواجه المواطنين مع تكثيف الحملات الميدانية علي مدار اليوم وعدم السماح بالمخالفات من قبل المنشآت التجارية والمحال العامة .

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