تحسن وانخفاض ..الأرصاد تزف خبرا سار بشأن طقس الأيام المقبلة| تفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه في خلال فترات النهار مع بداية سطوع أشعة الشمس، يزيد الشعوربالأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة، ولكن تشهد فترات الليل تحسنا في درجات الحرارة وذلك لغياب أشعة الشمس ووجود نشاط للرياح يقلل من الاحساس بوجود نسب الرطوبة.

وكشفت غانم خلال مداخله هاتفية لبرنامج" صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة “الأولى” أنه في فترات النهار ومع غياب نشاط الرياح يزيد الشعور من زيادة نسب الرطوبة مما يزيد الشعور بالأجواء الحارة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، خاصة في فترات النهار في فترات الظهيرة، لافته إلى درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والتي تتراوح بين ٣٣ إلى ٣٤ درجة مئوية، ولكن مع فترات الليل تنخفض درجات الحرارة ويزيد الشعور من الأجواء المعتدلة في معظم أنحاء الجمهورية، وسوف تشهد البلاد تحسنا واضحا وانخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

أجواء معتدلة على معظم محافظات الجمهورية

وأضافت: نشاط الرياح يوجد في معظم المحافظات والتي قد تصل سرعاته ما بين ٣٠ إلى ٣٥ كيلو متر على الساعة مما يقلل الإحساس بالرطوبة وغير مثير للرمال والأتربة، ويلطف من الجو بشكل كبير.

وجود ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمي والصغرى

القاهرة 34- 25

العاصمة الإدارية 34-25

الإسكندرية 32- 24

العلمين الجديدة 31-24

مطروح 30-23

دمياط 33-25

بورسعيد33-25

الإسماعيلية 36-23

السويس34-24

العريش 33-24

سانت كاترين 34-17

طابا35-27

شرم الشيخ 40-30

الغردقة41-30

الفيوم 36-24

بني سويف37-24

الوادي الجديد 41-25