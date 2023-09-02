قرار عاجل بشأن المتهمين بإنهاء حياة صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في الجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، مد أجل الحكم على 12 متهمًا في قضية قتل صاحب أحد المطاعم الشهيرة في الجيزة، لجلسة 7 سبتمبر، حيث كانت المحكمة الجلسة الماضية أحالت 12 متهمًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

مد أجل الحكم على المتهمين بقتل صاحب مطعم شهير

وأحالت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر المتهمين بقتل صاحب محل "الفقير" للمأكولات بسبب خلافات متعلقة بحراسة مزرعة خاصة به، للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي، بشأن الصفة التشريحية الخاص بجثة صاحب محل الفقير والذي حدد أسباب الوفاة بشكل مفصل، والإصابات التي لحقت بالمجني عليه وأسفرت عن وفاته، وتقرير المعمل الجنائي بشأن فحص الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المهتمين، ومقارنتها بالمقذوف المستخرج من جثمان الضحية.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة، عن تفاصيل حادث مقتل صاحب محل مشويات الفقير بمدينة 6 أكتوبر، أن خلافًا نشب بين المجني عليه و4 خفراء "خاص"، بسبب النزاع على تولي حراسة المزرعة الخاصة بالمجني عليه، وأثناء قيام صاحب المزرعة بفض المشاجرة، اخترقت طلقة أصابت رأس صاحب المحل وأنهت حياته.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجني عليه يمتلك محل مشويات ومأكولات بمنطقة فيصل، بالإضافة إلى مزرعة، ومحل، وأن الخلاف خاص بعمل المتهمين لدى المجني عليه، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، والتحفظ على عينات من دماء المجني عليه، بالإضافة إلى التحفظ على فارغ الرصاص.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل المزرعة الخاصة به، بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتبين أن 4 خفراء "خاص"، وراء ارتكاب الجريمة، وحدد رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر هوية المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة التحقيق.