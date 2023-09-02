حلم التأهل لأولمبياد باريس يتأجل.. منتخب السلة يخسر 88–86 من نيوزيلندا

أنهى منتخب مصر لكرة السلة مشواره في كأس العالم، والمقام حاليًا باليابان والفلبين واندونيسيا، بالخسارة أمام نيوزيلندا بنتيجة 88–86.

تقدم منتخب نيوزيلندا في الشوط الأول بنتيجة 47–35، قبل أن يواصل تقدمه في الشوط الثاني وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 88–86.

وبهذه النتيجة، حصل المنتخب الوطني على نقطة واحدة ليحتل المركز الثاني في ترتيب المنتخبات الأفريقية المشاركة في المونديال؛ ليفشل في الصعود لأولمبياد باريس من بوابة كأس العالم.

وكان منتخب مصر يحتاج للفوز بفارق 23 نقطة على الأقل، لضمان التأهل إلى أولمبياد باريس من بوابة كأس العالم.

وضمن منتخب جنوب السودان التأهل إلى أولمبياد باريس، بعد فوزه على أنجولا منذ قليل وحصوله على المركز الأول في ترتيب المنتخبات الأفريقية المشاركة في كأس العالم.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي سيتأهل منها 4 منتخبات إلى الأولمبياد.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم لكرة السلة

عاصم مرعي، أنس أسامة، خالد عبد الناصر، عمر طارق، عمرو الجندي، عمرو زهران، باتريك جاردنر، عمر هشام، إيهاب أمين، يوسف شوشة، كريم حاتم، آدم موسى.