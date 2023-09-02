عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم التأهل لأولمبياد باريس يتأجل.. منتخب السلة يخسر 88–86 من نيوزيلندا

منتخب مصر لكرة السلة
منتخب مصر لكرة السلة

أنهى منتخب مصر لكرة السلة مشواره في كأس العالم، والمقام حاليًا باليابان والفلبين واندونيسيا، بالخسارة أمام نيوزيلندا بنتيجة 88–86.

تقدم منتخب نيوزيلندا في الشوط الأول بنتيجة 47–35، قبل أن يواصل تقدمه في الشوط الثاني وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 88–86.

وبهذه النتيجة، حصل المنتخب الوطني على نقطة واحدة ليحتل المركز الثاني في ترتيب المنتخبات الأفريقية المشاركة في المونديال؛ ليفشل في الصعود لأولمبياد باريس من بوابة كأس العالم.

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

قائمة منتخب مصر للتجديف المشاركة ببطولة العالم في صربيا

وكان منتخب مصر يحتاج للفوز بفارق 23 نقطة على الأقل، لضمان التأهل إلى أولمبياد باريس من بوابة كأس العالم.

وضمن منتخب جنوب السودان التأهل إلى أولمبياد باريس، بعد فوزه على أنجولا منذ قليل وحصوله على المركز الأول في ترتيب المنتخبات الأفريقية المشاركة في كأس العالم.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي سيتأهل منها 4 منتخبات إلى الأولمبياد.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم لكرة السلة

عاصم مرعي، أنس أسامة، خالد عبد الناصر، عمر طارق، عمرو الجندي، عمرو زهران، باتريك جاردنر، عمر هشام، إيهاب أمين، يوسف شوشة، كريم حاتم، آدم موسى.

منتخب مصر كرة السلة كأس العالم نيوزيلندا لأولمبياد باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

بشأن الديون والاستثمارات.. تعديل نظرة الاقتصاد المصري إلى مستقرة| بشرى سارة

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

ترشيحاتنا

فى ذكراه.. دخول عامر منيب الفن بالصدفة.. وقصة مرضه المأساوية

الصحة: 80% من المصابين بمتحور كورونا الجديد لا يحتاجون علاج

إسرائيا.. إصابة 100 في اشتباكات بين طالبي اللجوء الإرتريين والشرطة

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

ماذا يحدث في فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية؟ تفاصيل

اعرف أخر أسعار نيسان صنى بعد الزيادات الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| 5 أسباب للإصابة بـ الصداع في الصباح بشكل منتظم

بعد ياسمين صبري.. نجمات يتنافسن على الظهور بضفائر طويلة.. من الأجمل؟

وسط المخابئ.. أطفال أوكرانيا يعودون للمدارس| تفاصيل

هبة طوجى تشعل حماس الجمهور فى حفلها بالأردن.. صور

فيديو

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

البساطة والفخامة والأناقة.. إطلالة ملكة الأردن رانيا العبدالله بـ عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ