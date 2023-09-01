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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يميل إلى إنصاف "الأحمر"

روي فيتوريا
روي فيتوريا

أثار إصرار البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني، على ضم رباعي الفريق الأول لكرة القدم للمشاركة في معسكر الفراعنة القادم لمواجهتي إثيوبيا وتونس، حالة من الغضب الشديد داخل القلعة الحمراء خاصة بعد الاتهام الموجه لمسئولي القلعة الحمراء، بأنهم تراجعوا عن الاتفاق بينهم بشأن استدعاء لاعبي الأهلي للمنتخب في معسكر سبتمبر المقبل.

أزمة استدعاء لاعبي النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر الوطني في شهر سبتمبر الجاري ما زالت تتصدر المشهد الرياضي.

وتسعي إدارة النادي الأهلي للبحث عن حلول مع مدرب منتخب مصر الوطني قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي منتصف شهر سبتمبر الجاري امام اتحاد العاصمة الجزائري. 

صدى البلد يرصد آخر التطورات فى أزمة استدعاء لاعبي النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر الحالي. 

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الأهلي يرفض التخلي عن رباعي منتخب مصر

 

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أنه لم يحدث أي اتفاق بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر وروي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني بشأن انضمام اللاعبين إلى المنتخب، ولكنها كانت مجرد تصور بين الطرفين، ولم يتم الاتفاق على أي شيء.

وأضاف أن الاتفاق السابق مع مدرب منتخب مصر الوطني قبل تحديد موعد السوبر الإفريقي، ولم يكن الأهلي على علم بعد بموعد البطولة والتي تم تحديدها يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتابع أنه غير منطقي أن يترك الفريق اللاعبين قبل 3 أيام من نهاية معسكر الاعداد في النمسا، وكذلك الجهاز الفني لن يخاطر باللاعبين والمشاركة في مباراتين وتعرضهم للإصابات قبل بطولة السوبر الإفريقي

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مدرب منتخب مصر يتحدي الأهلي 

 

ورفض البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني فكرة التخلي عن لاعبي الأهلي قبل مواجهة إثيوبيا المقرر إقامتها 8 سبتمبر المقبل.

ويرى روي فيتوريا أهمية الفوز على إثيوبيا في المواجهة المقرر إقامتها 8 سبتمبر المقبل بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال فيتوريا أن فوز منتخب مصر على إثيوبيا يعطي الفراعنة فرصة جيدة في التصنيف الخاص بكأس الأمم الأفريقية المقبلة .

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انفراجة في أزمة استدعاء لاعبي الأهلي

 

وعلم صدى البلد ، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، استقر على استبعاد عدد من لاعبي الأهلي المختارين ضمن قائمة المنتخب عقب مباراة  إثيوبيا المقرر إقامتها 8 سبتمبر المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

وأكد مصدر مطلع أن فيتوريا استقر على استبعاد عدد ما بين 2 أو 3 لاعبين من لاعبي الأهلي المختارين بعد مواجهة إثيوبيا ولن يشاركوا في المباراة الودية أمام تونس المقرر إقامتها 12 سبتمبر المقبل لإعطاء الفرصة لانضمامهم للأهلي مبكرا قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري 15 سبتمبر في نهائي السوبر الإفريقي .

وأضاف أن فيتوريا يتفهم موقف الأهلي وخوضه مباراة مهمة أمام اتحاد العاصمة ، وأكد المصدر انضمام لاعبي الأهلي المختارين لمعسكر المنتخب وعدم الاستغناء عن أي لاعب قبل مواجهة إثيوبيا.
وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ،  قائمة تضم  ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر  المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢  من بينهم رباعي النادي الأهلي ويتخلله مباراتي اثيوبيا  في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، و  ودية تونس ، واللاعبون هم :
محمد الشناوي 
محمد هاني 
محمد عبد المنعم 
مروان عطية 

منتخب مصر اثيوبيا الأهلى مباراة السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة الجزائري مارسيل كولر

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