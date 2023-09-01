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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة منتخب مصر للتجديف المشاركة ببطولة العالم في صربيا

صدى البلد

يستعد منتخب مصر للتجديف للمشاركة ببطولة العالم للتجديف المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والمقامة في العاصمة الصربية بلغراد خلال الفترة من 2 سبتمبر وحتي 10 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من : عبد الخالق البنا M1x ومحمد علي إبراهيم و سيف الدين عز الدين M2x وإبراهيم السروجي و أحمد خالد عبد العال LM2x ومحمود محروس و محمود أبو سريع، -M2 وحسام شعبان - LM1x ومريم همام و نور الهدى عرفة - LW2x

ويقود منتخب مصر فنيا محمد طه المدير الفني للمنتخب ومحمد جمعة مدرب وسارة أشرف مدربة ومؤمن توفيق مدير اداري.

ويستعد منتخب مصر للتجديف لمنافسات بطولة العالم منذ فترة طويلة حيث خاض المنتخب معسكرًا خارجيًا قبل السفر إلى صربيا للاستعداد القوي للبطولة.

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