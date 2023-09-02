الصحة: 80% من المصابين بمتحور كورونا الجديد لا يحتاجون علاجا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بأسم وزارة الصحة إن منظمة الصحة العالمية أصبحت تتعامل مع كوفيد ١٩ تتعامل معها بعد شهر ٥ الماضي على أنها واحدة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.



وأكد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك مصري” المذاع على فضائية "mbc مصر" تقديم الإعلامي هشام عاصي ان العالم أجمع في مكان أفضل مما بدأت الجائحة، فمصر لديها مناعة مجتمعية فمصر تمتلك أدوات قوية للحماية، ولقاحات وأدوية وعلاجات، لافتا إلى إنه يحب التعامل مع كورونا في موضعها الصحيح فهي أحد إصابات الجهاز التنفسي مثلها مثل الأنفلونزا والفيروس المخلوي.

يجب أخذ الأحتياطات أحتياطيا من أى متحور جديد

وأكد متحدث وزارة الصحة، أن ٨٠% من المصابين بالمتحور الأخير لا يحتاجون إلى تدخل علاجي، مضيفا أن الاشتراطات الصحية هي الأهم كالجلوس في مكان جيد التهوية، والتغذية الجيدة، التعقيم المستمر للايدي والاسطح، وايضا ارتداء الكمامات للمصابين ولتوصية لكبار السن وأصحاب الأمراض التى تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.