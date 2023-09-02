صاروخ يوم القيامة طوله 35 مترا.. سلاح فتاك عابر للقارات تمتلكه روسيا

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن منظومة صواريخ سارمات الروسية، ويطلق على صاروخ سارمات" الشيطان 2" و" يوم القيامة".

وأوضح التقرير أن صاروخ سارمات يدخل الخدمة القتالية الروسية، وهوعابر للقارات ومن أقوى الصواريخ الروسية الحديثة .

وتابع التقرير أن سارمات قدار على تدمير مناطق شائعة ومداه 18 ألف كيلو متر ويصل لأي مكان في العالم ويتفوق على جميع الأنظمة الحديثة المضادة للطائرات

وأكمل التقرير أن طول صاروخ سارمات يتجاوز 35 مترا ويبلغ قطره 3 أمتار ويطلق عليه ملك الصواريخ .

ولفت التقرير إلى أن صاروخ سارمات يعمل بالوقود السائل، وسرعته 15 ضعف سرعة الصوت وقادرة على حمل 10 رؤوس نووية ".

