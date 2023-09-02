صفقة سوزا "تستوي" على نار هادئة| 50 مهاجما رفض كولر ضمهم للأهلي قبل يناير.. كواليس المفاوضات

تتجه أنظار جماهير القلعة الحمراء، لانتظار صفقة مهاجم النادي الأهلي الجديدة، عقب فشل التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، لاعب نادي جيونبك الكوري الجنوبي، وذلك لدعم فريق النادي الأهلي في المباريات القادمة.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعا مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، لمناقشة ملف صفقة المهاجم الجديد، ليتم تحديد اختيار المهاجم الجديد للأهلي.

الكورة في ملعب كولر

وكشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الاجتماع بين الخطيب وكولر، وقال شوبير أنه تم عرض بعض أسماء المهاجمين علي مارسيل كولر، مع إمكانية رفع السعر المحدد لضم مهاجم جديد.

وطلب السويسري مارسيل كولر من الخطيب أن يتركه لينظر في العناصر الموجودة في الفريق أولًا، ثم يخبره قبل شهر يناير القادم إذا كان يريد ضم مهاجم جديد أو لا.

وأشار شوبير إلي أن الأهلي ألقي الكرة في ملعب كولر، والقرار أصبح في يد المدرب، وهو معجب للغاية بقدرات صلاح محسن مع وجود كهربا أيضا، مع العلم أن كهربا سيغيب أول 6 مباريات في الموسم بسبب الإيقاف.

حقيقة انضمام سوزا في يناير

وأكدت بعض المصادر أن اتفاقات النادي الأهلي منتهية مع المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا، ووافق اللاعب علي الانضمام إلي صفوف القلعة الحمراء، ولكن يتبقي فقط المفاوضات مع النادي الكوري.

وكشفت المصادر أن البرازيلي جوستافو سوزا، لا يوجد لديه مانع في القدوم في أخر شهر ديسمبر القادم، ليكون جاهزًا مع صفوف النادي الأهلي في بداية شهر يناير القادم، وذلك مع وجود الحق لسوزا الرحيل مجانًا عن الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

50 ملف للمهاجمين أمام كولر

وقدم النادي الأهلي للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، 50 ملف للمهاجمين حتي يختار بينهم، ويحسم الأمر أما الانتظار الانتقالات الشتوية المقبلة لضم سوزا أو الاختيار بين ال 50 مهاجم.



وأشاد مارسيل كولر باللاعب صلاح محسن مهاجم الفريق، وينوي مشاركته بشكل أساسي مع الفريق لما يقدمه من أداء رائع خلال المعسكر الحالي.

كواليس معسكر النمسا

وكشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن سماح السويسري مارسيل كولر للاعبي النادي الأهلي بجولة حرة في فيينا اليوم، عقب منحهم راحة من التدريبات.

وخاض الفريق «تراي ماتش» بين جميع اللاعبين، في إطار خطة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية، استعدادًا للموسم الجديد.