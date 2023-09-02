جمهور من مختلف الأعمار في حفل ويجز بختام مهرجان العلمين.. صور

اختتم نجم الراب ويجز فعاليات مهرجان العالم عالمين يحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات والأعمار.

صعد ويجز على خشبة المسرح وسط عاصفة من هتافات الإستقبال وأشعل وصلات الرقص المتتالية بعدد كبير من أغانيه المميزة منها "على بابا" ،"كيفي كده"، "البخت" ، و"باظت"، "دورك جي"، "أسياد الصوت"، "عفاريت الأسفلت" .. غيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وعبر وجيز عن سعادته الشديدة بالتفاعل الجماهيري والحفل الضخم بمدينة العلمين قائلاً : أقسم بالله أتمنى إنه يكون عيد ميلادي، شكرًا لكل الناس اللي حضرت النهاردة، وإن شاء الله نتقابل السنة اللي جاية في مهرجان العلمين".

وشهد حفل ويجز حضورا جماهيريا ضخما ، حيث قدم عدد من الأغاني التي اشعلت حماس الحاضرين ومنها بعودة يا بلدي، كما مازح الجمهور لاعادة اشعال حماسهم قائلا : فطرتوا ايه النهاردة ؟ .

وأشعل مطرب الراب زياد زازا فقرته بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، على مسرح «أرينا العلمين» وذلك في ختام فعاليات المهرجان، حيث ستتم إذاعة حفلات المهرجان عبر قناة «الحياة» على الهواء مباشرة للحفل الشبابي.

واختتم مؤدي الراب ويجز، فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا على مسرح الأرينا بالعلمين الجديدة.

وبدأ ويجز فى الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية بتوجيه رسالة إلى جمهور المنتظر حضوره خلال حفل ختام مهرجان العلمين، حيث كتب على صفحته: متحمس نختم سوا مهرجان العلمين الجديدة، منتظركم يوم 1 سبتمبر.

أسعار التذاكر

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة، حيث تأتي الفئة الأولي بمبلغ 350 جنيه أما الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه والفئة الثالثة 650 جنيه والفئة الرابعة والأخيرة وصل سعرها لـ700 جنيه.

c9b0c51c-abdb-480b-afb6-70d1a029e3e9

53cb61aa-0083-4774-9f04-fc98b53566e2

f6a67b0a-6a6e-4ef2-b8c9-356b8b61ae70

d1e6ae72-b475-4a66-bc3a-acee99f52af8