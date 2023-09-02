جائزة الأسد الذهبي.. تكريم توني ليونج في مهرجان فينيسيا

كرم المهرجان الأشهر في قارة أوروبا، الممثل الشهير توني ليونج، عبر منحه جائزة الأسد الذهبي، لإنجاز العمر، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع للدورة ٨٠ من مهرجان فينيسيا.

منح توني ليونج جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر

وشكر توني ليونج، مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، قائلًا: "هذا شرف عظيم.. أود أن أعرب عن امتناني لزوجتي، وعائلتي، وأصدقائي، في جميع أنحاء العالم... أنا ممتن جدًّا لأنني نشأت خلال صناعة السينما، في هونج كونج، أريد أن أشارك هذه الجائزة مع جميع الأشخاص الذين عملت معهم طوال هذه السنوات الـ 41، وأن أهديها لسينما هونج كونج"

حفل افتتاح الدورة 80 لمهرجان فينيسيا

وأقيم حفل افتتاح الدورة الـ ٨٠ لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والذي جاء باهتًا، وغير مفعم بالحيوية والزخم، بسبب خلو السجادة الحمراء، من حضور النجوم العالميين، بسبب إضراب ممثلي هوليوود، الذي يمنعهم، من المشاركة في أي فعاليات أو مهرجانات.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة عدد من نجوم أوروبا مثل الممثلة الإيطالية، بيانكا بالتي، أول الحاضرين، حيث تألقت بفستان يشبه لون السماء.

اعتذارات نجوم هوليوود عن عدم حضور فينيسيا

وكشف ألبرتو باربيرا، رئيس مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أن عددا من النجوم، اعتذروا عن عدم حضور الدورة الـ ٨٠ لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مثل بينلوبي كروز، وفلورنس بيو، وآنا هاثاوي، ونيكول كيدمان، وغيرهم، بسبب إضراب ممثلي هوليوود، الذي بدء الشهر الماضي، موضحا أنه يتفهم سبب اعتذارهم.

حمامة على السجادة الحمراء

وشهدت السجادة الحمراء، للدورة 80 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، موقفا طريفا، حيث فوجئ الحاضرون، بوجود حمامة على السجادة الحمراء، وحين حاول المنظمون طردها، لم تستجب، وأصرت على التجول على السجادة الحمراء، ما جعلها تخطف الأضواء من الحاضرين، لتتوجه إليها جميع عدسات المصورين لتوثيق اللحظة الطريفة.