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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يزف نبأ سارًا بشأن انضمام سوزا للأهلي

الاهلي
الاهلي

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية، عن تطورات ملف التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد 2023.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالأهلي: الخيار الأخير للأهلي حال تعثر ضم مهاجم جديد في الصيف هو الانتظار ليناير وضم سوزا بالمجان"

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أزمة غيابات قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري منتصف شهر سبتمبر المقبل.


ويعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر من أزمة استدعاء المنتخبات الوطنية للاعبيها خلال فترة التوقف الدولي .

واستدعي منتخب جنوب افريقيا لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو للانضمام الي البافانا بافانا فى معسكر شهر سبتمبر القادم الذى يتخلله خوض مباراتين وديتين.

فيما تلقي التونسي على معلول نجم النادي الأهلي استدعاء للانضمام الي صفوف منتخب تونس للمشاركة في مباراتي بتسوانا بتصفيات كأس أمم إفريقيا وودية منتخب مصر الوطني.

سوزا اتحاد العاصمة الجزائري أحمد حسن الانتقالات الصيفية السويسري مارسيل كولر

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