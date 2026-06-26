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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تخصص 15 مليون دولار لمواجهة تدهور الوضع الإنساني في فلسطين ولبنان وإيران

اليابان تخصص 15 مليون دولار لمواجهة تدهور الوضع الإنساني في فلسطين ولبنان وإيران
اليابان تخصص 15 مليون دولار لمواجهة تدهور الوضع الإنساني في فلسطين ولبنان وإيران
أ ش أ

قررت الحكومة اليابانية تقديم منحة طارئة بقيمة 15 مليون دولار إلى فلسطين ولبنان وإيران استجابة لتدهور الوضع الإنساني في هذه الدول جراء الحروب.

وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن هذه المنحة ستستخدم لتقديم مساعدات إنسانية في الدول الثلاث في مجالات الصحة والرعاية الطبية والغذاء من خلال منظمات دولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

بالإضافةً إلى ذلك، نفذت منصة اليابان، وهي آلية لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة من قِبل المنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال والحكومة، مساعدات إنسانية في لبنان بقيمة 640 ألف دولار تقريبا، ممولة من منحة الحكومة اليابانية.

وأكدت الوزارة أن حكومة اليابان ستواصل التنسيق الوثيق مع الدول والمنظمات المعنية لتحسين الوضع الإنساني في الشرق الأوسط، ولتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الحكومة اليابانية تدهور الوضع الإنساني تقديم مساعدات إنسانية الرعاية الطبية اللجنة الدولية للصليب الأحمر الهلال الأحمر

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