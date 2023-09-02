تشيلسي يخسر بهدف أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

تعرض فريق تشيلسي للهزيمة بهدف مقابل لا شيء، أمام نظيره نوتنجهام فورست، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أنثوني إيلانجا في الدقيقة 48.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ديساسي - سيلفا - كولويل

خط الوسط: جوستو - جالاجير- كايسيدو - تشيلويل.

خط الهجوم: إنزو فيرنانديز - رحيم سترلينج - نيكولاس جاكسون.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.