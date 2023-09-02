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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل .. صن داونز في طريق الأهلي بقرعة الدوري الإفريقي

صدى البلد

أسفرت قرعة النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، عن مواجهات منتظرة تجمع أقوى فرق القارة السمراء.

وتُشارك أندية الأهلي، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، أنييمبا النيجيري، سيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

قرعة الدوري الإفريقي

وجاءت نتائج قرعة دور ربع النهائي كالآتي:

سيمبا التنزاني ضد الأهلي المصري

مازيمبي الكونغولي ضد الترجي الرياضي التونسي

أنييمبا النيجيري ضد الوداد المغربي

بترو أتلتيكو الأنجولي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا، فإنه سيواجه الفائز من مباراة فريقي بترو أتلتيكو ضد ماميلودي صن داونز.

أما الفائز من موقعة مازيمبي ضد الترجي ، فيلتقي المتأهل من مباراة أنييمبا ضد الوداد.

وتم تقسيم الفرق المشاركة لمستويين، المستوى الأول يضم الأهلي، الترجي، الوداد، صن داونز، فيما يضم المستوى الثاني: مازيمبي، أنييمبا، سيمبا وبترو أتلتيكو.

وتلتقي الأندية في التصنيف الأول، أمام الأندية في التصنيف الثاني، في مباراتين بنظام الذهاب والإياب، على أن تُقام المباراة الأولى على ملاعب الفرق ذات التصنيف الأدنى.

وتنطلق البطولة في العشرين من شهر أكتوبر، على أن تُختتم المنافسات يوم 11 نوفمبر بإياب المباراة النهائية

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