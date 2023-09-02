أستاذ مناهج يقدم نصائح مهمة للطلاب بشأن وظائف المستقبل

أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن وظائف المستقبل تتسم بعدة خصائص جميعها في الكليات التي تم استحداثها والتي تواكب السوق المحلي والعالمي لافتا أن الاتصالات والنانو تكنولوجى ونظم المعلومات موضحا أن المستقبل لكليات العلوم التطبيقية وليس التخصصات الإنسانية.

وأضاف حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ “صدى البلد” أنه يوجد تغيرات في كليات المستقبل، لافتا إلى أن العالم باجمع يتجه نحو التكنولوجيا الحديثة والكليات ذات الصلة بالتكنولوجيا .

وأشار حسن شحاتة إلى أن الجامعات المصرية لديها طفرة غير مسبوقة في عدد الكليات حيث الجامعات المصرية تفتتح برامج وكليات جديدة كل عام تواكب سوق العمل .

وأوضح حسن شحاتة أن بعض الجامعات المصرية تنفرد بكليات ليس لها مثل بالشرق الاوسط مثل كلية كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة.

وأضاف أنه بعد التطور الهائل في البنية التحتية بالتعليم العالي كان لابد من تطوير برامج الكليات واستحداث كليات بديلة تتماشي مع سوق العمل مشيرا ال إن هناك توجه لإنشاء العديد من الكليات الجديدة ويوجد العديد من الكليات الحديثة في تنسيق الجامعات 2023هي كليات الذكاء الاصطناعي وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء» ببنى سويف وكلية الدواء الطبيعي بالسويس وكلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة اسيوط وكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك (جامعة أسوان) كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة .