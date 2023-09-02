الأوقاف: «أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني» دورة لإعلاميي دول منظمة التعاون الإسلامي

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، في مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وناقش جمعة والليثي، أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والإعداد للدورة الرابعة لنخبة من الإعلاميين باتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 9 - 18 سبتمبر 2023، وستكون الدورة تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني".

وسيشارك نخبة كبيرة من الإعلاميين بدول اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي في حضور فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي سيعقد تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، كجزء من دورة أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني، حيث سيكون هذا المحور أحد أهم محاور المؤتمر.