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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ يخطف فوزا مثيرا من بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

صدى البلد

نجح فريق بايرن ميونخ في خطف فوز مثير من نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الألماني.

تقدم كو إيتاكورا بالهدف الأول لصالح فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة 30، ثم تعادل ليروى ساني لصالح فريق بايرن ميونخ في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 87، سجل ماتياس تيل هدف الفوز لصالح فريق بايرن ميونخ.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: أولريتش

خط الدفاع: نصير مزراوي - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - جوريتسكا - ليروى ساني - توماس مولر - كينجسلي كومان.

خط الهجوم: هاري كين.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

بايرن ميونخ بوروسيا مونشنجلادباخ الدوري الألماني إيتاكورا ساني

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