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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعيد الأرتيست يبدأ فقرته في مهرجان القلعة وظهور سيد الحسيني .. صور

سعيد الارتست
سعيد الارتست

يشارك حاليا الفنان سعيد الأرتيست في  حفل الليلة التاسعة من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، وذلك تحت فقرة عنوانها الفن الصعيدى.

شارك سعيد الارتيست في الفقرة الريس سيد الحسيني، والذي قام بالعزف على المزمار في ظل وجود جماهيري كبير.

مهرجان القلعة:

أعرب الفنان اللبناني وليد توفيق، عن سعادته بالعودة إلى الغناء في مصر من خلال مشاركته في مهرجان القلعة للغناء والموسيقى، قائلا: "أنا سعيد جدًا بالمشاركة في مهرجان القلعة لأنه مهرجان مهم وله قيمة فنية ومعنوية لا تقل عن أهم المهرجانات في الدول العربية".

 

وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، قائلاً: "أنا سعيد بأن أصل إلى كل بيت في مصر والوطن العربي من خلال عروض الحفلات التلفزيونية".

وأشار إلى أن هناك علاقة قوية تجمع الفنان بجمهوره، وأن الفنان الذي يكون محبوبًا؛ يكون محبوبا في قلوب الناس وليس فقط في أعينهم.

 

 وأضاف أنه يعمل دائماً على تقديم الأغاني الجديدة للتفاعل مع جمهوره، مع الاهتمام بأغانيه القديمة، لافتا إلى أنه سيقدم آخر أغانيه "أصحاب السعادة" التي تم تصويرها في الغردقة.

سعيد الارتيست مهرجان القلعة مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

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