التنمية الصناعية: مصر تسعى للتحول إلى منتج ومصدر

أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مصر أصبحت واجهة قوية للاستثمار بفضل التحفيزات الاقتصادية التي تقدمها.

أشار إلى أن مصر تمتلك استثمارات تجارية مع أكثر من 3 مليار نسمة حول العالم في مناطق متعددة مثل أوروبا وإفريقيا وأمريكا وأمريكا الجنوبية.

وأكد محمد عبد الكريم خلال مشاركته في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة على أهمية انضمام مصر إلى تجمع بريكس، موضحا أن مصر تسعى إلى التحول من دورها كمستورد إلى دورها كمنتج ومصدر، وأصبحت سوقًا قويًا ومنطقة للتصنيع والاستثمار.

ولفت إلى أن التواجد في تجمع بريكس يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية مهمة على الساحة الدولية.