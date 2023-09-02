استطلاع: حزب العمال البريطاني يتقدم بفارق 14 نقطة على المحافظين

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة أوبينيوم لأبحاث السوق، اليوم السبت، أن حزب العمال المعارض في بريطانيا يتقدم بفارق 14 نقطة على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، بينما يستعد المشرعون للعودة إلى البرلمان بعد العطلة الصيفية.

وأظهر استطلاع أوبينيوم، الذي استند إلى استطلاع شمل 2055 من البالغين البريطانيين في الفترة ما بين 30 أغسطس والأول من سبتمبر، أن تأييد حزب العمال ارتفع إلى 42%، بزيادة نقطة مئوية واحدة منذ الاستطلاع الأخير الذي أجري في يوليو، في حين أن التأييد لحزب المحافظين ارتفع إلى 42%.. وارتفع بمقدار نقطتين إلى 28%.

ويعود المشرعون إلى البرلمان يوم الاثنين، ومن المتوقع إجراء انتخابات عامة العام المقبل.