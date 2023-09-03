عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: أفضل الأدب مع الله الرضا بما قسمه لك

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن أفضل الأدب مع الله الرضا بما قسمهُ الله والتسليم بما أجراهُ اللهُ سبحانه وتعالى عليك فى الكون.

هل الكفاءة المالية شرط لقبول العريس؟.. على جمعة يجيب

ما هو سبب ضعف المسلمين اليوم؟.. علي جمعة يوضح

وأضاف علي جمعة عبر فيسبوك: إذا أردت الدعاء وأردت الالتجاء فافعل ذلك عبادة وليس تشوفا للدنيا، واسأل الله سبحانه وتعالى من خيرى الدنيا والآخرة، فهو مالك السماوات والأرض، ومالك الدنيا ومالك الآخرة، ومالك يوم الدين سبحانه وتعالى، فالالتجاء إلى الله وحده ولا يكون مقصودك إلا الله.

وتابع علي جمعة: الدعاء إِمَّا أنْ يستجيب لك فيه فورا، وإما أن يؤجله فيستجيب بعد مدة، وإما أن يدخره لك عبادة وثوابا يوم القيامة. إذن الدعاء خيرٌ كله، اسْتُجِيبَ أَوْ لَمْ يُسْتَجَب، لأنك لا تدرى أين الخير؟ ولا تدرى الغيب؟ ولا تدرى ما هو أصلح لك؟. الذى يعلمُ ذَلِكَ كُلَّهُ هو الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأكمل: عليك إذا ما دَعَوْتَ الله تدعوهُ عبادةً، لا تدعوه سبحانه وتعالى تشوفاً وطلباً للدنيا، إنما ادعوه عبادة وسيدنا النبى ﷺ يقول : {الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ} فى حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - وهذا حديث صحيح أخرجه الأربعة.

وفى حديث آخر أقل صحة لكنه صحيح أيضاً لكنه أقل سنداً يقول : {الدُّعَاءُ مُخُ الْعِبَادَةُ}، هل ترون الفرق؟ "الدعاء مخ العبادة" يعنى أنه أعلى شئ فى العبادة، أما "الدعاء هو العبادة" يعنى أن الصلاة دعاء، والزكاة دعاء، والحج دعاء، والصيام دعاء. الدعاء هو العبادة أى حقيقة العبادة هذه الصلة التى بينك وبين الله تعالى.

وأوضح على جمعة: علينا أن نفهم أن الأدب مع الله تعالى يقتضى الفهم ؛ أنك إذا دعوت فادع عبادة. وذلك يعنى ألا تجعل قلبك متعلقاً بالمطلوب. ادعه وكأنك تقول يا رب افعل لى كذا كذا بإرادتك وقوتك وحولك متى شئت وأنّى شئت وكيف شئت. اللهم إن لم يكن بك عَلَىّ غضب فلا أبالى. "فانظر كلام سيد المرسلين مع ربه". فهو يعلمنا الأدب، فأول شئ الدعاء عبادة.

الأمر الثانى: بعد ما صرفت قلبك عن المطلوب وجعلت المطلوب هو الله وليس الغرض الذى تدعو فيه سواء دنيوى أو أخروى فجعلت المطلوب هو الله ؛فلا تيأس مع الإلحاح فى الدعاء من تأخر المدد فإن المدد من الله. فَهُوَ ضَمِنَ لَكَ الإِجَابَةَ فِيمَا يَخْتَارُهُ لَكَ، لا يكون فى كونه إلا ما أراد لا فيما تختاره لنفسك فأنت لا تعرف شيئاً. فهذا تَبَرِّى من الحول والقوة وخروج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته وثقة بالله وثقة مما فى يد الله أعظم مما فى يدك وفى تدبير الله أعظم من تدبيرك. وألا يتطرق إلينا اليأس لأن اليأس من صفات الكافرين.

علي جمعة الرضا انواع الرضا درجات الرضا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

600 جنيه|تراجع أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

فيفا يصدم الزمالك بإيقاف قيد جديد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إطلاق حملة للصحة الإنجابية بالتزامن مع مؤتمر السكان

التنمية المحلية تدرب كوادرها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأول مرة

ما هي الأمور المشتبهات بين الحلال والحرام.. وماذا يفعل من وقع فيها؟

بعد البيانات الامريكية الضعيفة.. سعر الدولار رسميا في مصر مقابل الجنيه

روسيا.. 280 ألف مواطن تعاقدوا للخدمة في الجيش منذ 2022

توقف حركة المرور بجسر القرم مؤقتاً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

كي لا تندمي.. نصائح لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ