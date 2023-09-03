سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

وصل سعر أشهر أعيرة الذهب و هو عيار 21 الأكثر انتشارا 2195 جنيه للبيع و2215 جنيه للشراء في بداية تعاملات اليوم الأحد 3-9-2023.

استقرار الأسعار

استقر سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت بدون أي تغيير في محلات الصاغة في الجرام منذ الخميس الماضي.

عيار 14

سجل أقل سعر ذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-9-2023؛نحو 1463 جنيه للبيع و1477 جنيه للشراء وذلك بالنسبة لـ عيار 14 الأدني فئة.

عيار 24

ووصل سعر 24 الأعلي انتشار نحو 2509 جنيه للبيع و2531 جنيه للشراء.

عيار 18



وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1881 جنيه للبيع و 1899 جنيه للشراء.

أوقية الذهب



وبلغ أونصة الذهب 78.2 ألف جنيه للبيع و 78.73 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 17.5 ألف جنيه للبيع و17.72 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وبلغ سعر الكيلو الذهب 2.51 مليون جنيه للبيع و 2.531 مليون جنيه للشراء.

البورصة في اسبوع



أغلقت أسعار الذهب المحلية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض في ظل تراجع الطلب على الذهب المحلي .

وافتتحت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 2210 جنيهات للجرام، بعد أن أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 2215 جنيه للجرام ليشهد انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 2.6% ويفقد 60 جنيه من قيمته مسجلاً أدنى مستوى خلال الأسبوع عند المستوى 2200 جنيه للجرام.

وحاول الذهب خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة كسر المستوى 2200 جنيه للجرام، وفي حالة كسره بشكل ناجح وبزخم قوي سيدفع الأسعار إلى الهبوط بشكل أكبر وصولاً للمستوى 2150 ومن بعده المستوى 2130 جنيه للجرام.

لماذا الذهب

انخفاض الأسعار سيدفع حائزي الذهب في مصر إلى البيع خوفاً من حدوث المزيد من التراجعات في الأسعار بشكل يسبب لهم خسائر، وهو ما سيعمل على زيادة المعروض من الذهب وسيدفع السعر إلى المزيد من التراجع.



تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو بالنسبة للمستثمرين الراغبين فى الادخار.

كما يعتبر الذهب وسيلة تحوط آمنة، يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي.



سعر الذهب بالمصنعية



تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.