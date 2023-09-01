الحق اشتري .. مفاجأة في سعر جرام الذهب مساء اليوم

شهد أسعار الذهب مساء اليوم انخفاضا ملحوظا مع تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بآخر ارتفاع سجله في وقت سابق من اليوم، والذي ارتفع به سعر الذهب عيار 24 بنحو 29 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 بقيمة 25 جنيها، وسعر الذهب عيار 18 بنحو 20 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب بقيمة 200 جنيه، هذا في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الذهب على المستوى العالمي بقيمة 27 دولارًا.

وفيما يلي أسعار الذهب مساء اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2526 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17680 جنيها.