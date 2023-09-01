45 درجة.. تعرف على حالة الطقس في هذه المحافظات

يترقب المواطنون حالة الطقس في المحافظات خلال الإجازة الاسبوعية وقبل بدء العام الدراسي حيث يقضي الكثير اجازاتهم الصيفية في هذا التوقيت، فقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع في درجات الحرارة على بعض المحافظات والتي سجلت نحو 45درجة مئوية .

وقالت في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن أكثر المحافظات حرارة اليوم، والأحوال الجوية وحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.



وأوضحت الأرصاد في بيانها، أن أسوان سجلت أعلى درجات الحرارة اليوم بواقع 45 مئوية، يليها شرم الشيخ بـ 43 مئوية، يليها سوهاج بـ 42 مئوية، يليها المنيا بـ 37 مئوية يليها القاهرة بـ 37 مئوية، يليها الإسكندرية بـ 34 مئوية، يليها بورسعيد بـ 32 مئوية، يليها مطروح بـ 30 مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة تشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وترتفع نسب الرطوبة ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.