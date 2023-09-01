رسميا.. نجم برشلونة يرفض تمثيل منتخب المغرب ويختار إسبانيا

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة منتخب بلاده لمواجهتي جورجيا وقبرص في إطار تصفيات أمم أوروبا 2024.

وشهدت القائمة تواجد لامين يامال، نجم فريق برشلونة ذو الأصول المغربية، حيث رفض الأخير وفصل تمثيل منتخب إسبانيا.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، كيبا، وديفيد رايا

خط الدفاع: كارفاخال، أزبيليكويتا، لو نورمان، ديفيد جارسيا، باو توريس، لابورت، بالدي، وجايا

خط الوسط: رودريجو، جافي، ميكيل ميرينو، مارتن زوبيمندي، أليكس باينا، وفابيان رويز

خط الهجوم: ألفارو موراتا، خوسيلو، ماركو أسينسيو، داني أولمو، نيكو ويليامز، أبيل رويز ولامين يامال.