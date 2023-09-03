عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مسار الدرب الأحمر.. الترميم كلمة السر في الترويج لـ السياحة الثقافية

آثار
آثار

ترميم الآثار والمناطق الأثرية وتطويرها، كلمة السر لجذب السياحة الداخلية والعالمية نحو السياحة الثقافية، فمصر ذاخرة بكنوزها التاريخية التي تروي قصص ملوك وأمراء من حقب زمنية مختلفة تقودك نحو ثراء المعرفة في مختلف المناحي.

ينال ترميم الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، اهتمام من قبل المجلس الأعلى للآثار، في ظل الاهتمام بالحفاظ على الإرث والتراث الإنساني، بالإضافة إلى جذب السياحة الثقافية، والتي شاهدناها في الإفتتاح لأهم المواقع التاريخية من سور مجرى العيون وحصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودى .

قال الدكتور جمال مصطفى، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشؤون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إنه عقب دمج السياحة والآثار في وزارة واحدة أصبح التعامل مع ملفات الآثار المرتبطة بالزيارات السياحية اسهل وأسرع عبر رؤية واضحة .

وأوضح جمال لـ"صدى البلد"، أنه منذ تولي وزير السياحة والآثار أحمد عيسى امتلكنا رؤية لسرعة الاهتمام بمواقع الزيارة السياحية وتقديم كافة الخدمات لتحسين تجربة السائح، بالإضافة الى خطة الدولة لتيسير الوصول إلى نقاط الزيارة للمواقع الآثرية التي يصعب الوصول اليها سابقا .

وأضاف أن الدولة وضعت محاور لرؤية استراتيجية كاملة منها الطرق المؤدية للمواقع الآثرية فبالتالي يسر لنا فكرة التعامل على الموقع الأثري والمواقع المحيطة بها، دون التأثير على القاهرة القديمة، لنشهد عدة افتتاحات عقب أعمال الترميم منها حصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودى وبرج مأخذ سور مجرى العيون.

وأشار نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشؤون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ، إلى افتتاح عدة مواقع أخري منها مسار الدرب الأحمر والتي كان الوصول إليها صعب جدا إلا أن التطوير الذي شهده هذا المسار أعطى متنفس ثقافي وتاريخي للمنطقة متاح للزيارة ، لزيادة حجم التدفقات لمحبي السياحة الثقافية.

وأردف أن مسار الدرب الأحمر بداية من الدخول إلى حديقة الأزهر مرورا بنقاط المسار، مضيفا: جاهزون لافتتاح المواقع الأثرية نتيجة لما نشهده من تطور في كافة المناحي التي تخدم ذلك الأمر.

واستطرد: نعمل حاليا في مشروع قومي ضخم بنطاق القاهرة التاريخية، الأعمال به سريعة من التخطيط والربط بين المواقع الأثرية، وفيما يتعلق بالترميم الدقيق والإنشائي هو مسئولية المجلس الأعلى للآثار ونعمل وفق خطة وضعت له .

وعن نجاح الترميم في المواقع الأثرية، أوضح أن هناك منظومة تقوم على ذلك من قبل المجلس الأعلى للأثار، ينفذ أعمال الترميم فيها ثلاث عناصر "مهندس الترميم و المرمم ومفتش الآثار" يعملون معا لإخراج نموذج ناجح .

ترميم الآثار الأثار الإسلامية والقبطية الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الآثار الإسلامية الأعلى للأثار الدكتور جمال مصطفى السياحة الثقافية القاهرة القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

تبدأ بكرة لـ15 يوم قدّام | هدية من البنوك بمصر لجميع العملاء

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أحمد حسن: انقسام في الأهلي بشأن التعاقد مع هذا المهاجم

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. فتح تنسيق الأزهر 2023.. مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم.. موقف الأهلي من ضم مهاجم الدوري الأمريكي

شانجان تقدم نسختها LAMORE موديل 2024 بهذا السعر .. صور

حالة للإعفاء من العقوبة في جريمة حرق الممتلكات العامة.. اعرفها

بعد قليل.. القضاء يحسم كلمته في إعادة محاكمة متهم بـ خلية الزيتون

في ندوة بـ«صدى البلد»|أنشودة «زر الحبيب».. بصوت فرقة شامة للإنشاد والابتهالات الدينية.. فيديو

مسار الدرب الأحمر.. الترميم كلمة السر في الترويج لـ السياحة الثقافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

كي لا تندمي.. نصائح لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

أثار الذعر.. جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا

فيديو

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

قرعة نارية للأهلي بدوري السوبر الأفريقي .. وصدام منتظر مع صن داونز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ