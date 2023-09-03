مسار الدرب الأحمر.. الترميم كلمة السر في الترويج لـ السياحة الثقافية

ترميم الآثار والمناطق الأثرية وتطويرها، كلمة السر لجذب السياحة الداخلية والعالمية نحو السياحة الثقافية، فمصر ذاخرة بكنوزها التاريخية التي تروي قصص ملوك وأمراء من حقب زمنية مختلفة تقودك نحو ثراء المعرفة في مختلف المناحي.

ينال ترميم الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، اهتمام من قبل المجلس الأعلى للآثار، في ظل الاهتمام بالحفاظ على الإرث والتراث الإنساني، بالإضافة إلى جذب السياحة الثقافية، والتي شاهدناها في الإفتتاح لأهم المواقع التاريخية من سور مجرى العيون وحصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودى .

قال الدكتور جمال مصطفى، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشؤون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إنه عقب دمج السياحة والآثار في وزارة واحدة أصبح التعامل مع ملفات الآثار المرتبطة بالزيارات السياحية اسهل وأسرع عبر رؤية واضحة .

وأوضح جمال لـ"صدى البلد"، أنه منذ تولي وزير السياحة والآثار أحمد عيسى امتلكنا رؤية لسرعة الاهتمام بمواقع الزيارة السياحية وتقديم كافة الخدمات لتحسين تجربة السائح، بالإضافة الى خطة الدولة لتيسير الوصول إلى نقاط الزيارة للمواقع الآثرية التي يصعب الوصول اليها سابقا .

وأضاف أن الدولة وضعت محاور لرؤية استراتيجية كاملة منها الطرق المؤدية للمواقع الآثرية فبالتالي يسر لنا فكرة التعامل على الموقع الأثري والمواقع المحيطة بها، دون التأثير على القاهرة القديمة، لنشهد عدة افتتاحات عقب أعمال الترميم منها حصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودى وبرج مأخذ سور مجرى العيون.

وأشار نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشؤون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ، إلى افتتاح عدة مواقع أخري منها مسار الدرب الأحمر والتي كان الوصول إليها صعب جدا إلا أن التطوير الذي شهده هذا المسار أعطى متنفس ثقافي وتاريخي للمنطقة متاح للزيارة ، لزيادة حجم التدفقات لمحبي السياحة الثقافية.

وأردف أن مسار الدرب الأحمر بداية من الدخول إلى حديقة الأزهر مرورا بنقاط المسار، مضيفا: جاهزون لافتتاح المواقع الأثرية نتيجة لما نشهده من تطور في كافة المناحي التي تخدم ذلك الأمر.

واستطرد: نعمل حاليا في مشروع قومي ضخم بنطاق القاهرة التاريخية، الأعمال به سريعة من التخطيط والربط بين المواقع الأثرية، وفيما يتعلق بالترميم الدقيق والإنشائي هو مسئولية المجلس الأعلى للآثار ونعمل وفق خطة وضعت له .

وعن نجاح الترميم في المواقع الأثرية، أوضح أن هناك منظومة تقوم على ذلك من قبل المجلس الأعلى للأثار، ينفذ أعمال الترميم فيها ثلاث عناصر "مهندس الترميم و المرمم ومفتش الآثار" يعملون معا لإخراج نموذج ناجح .