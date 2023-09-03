اعتقالات في أيرلندا الشمالية بعد اختراق بيانات الشرطة

ألقت الشرطة في أيرلندا الشمالية، القبض على شابين بموجب قانون الإرهاب لاتهامهما بخرق بيانات دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI).

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية، في نشرتها الإنجليزية، اليوم، أن عمر المشتبه بهما 21 و22 عاماً وتم احتجازهما بعد "عملية بحث في منطقة بورتاداون.

وأضافت الشبكة أن الاعتقالات جزء من تحقيق أجهزة الأمن في أيرلندا الشمالية في الجرائم المرتبطة بانتهاك حرية المعلومات.

وأوضحت أن الأمر يتعلق على ما يبدو بـ "نشر أسماء 10 آلاف ضابط وموظف عن طريق الخطأ"، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات ليست الأولى في هذا الشأن.