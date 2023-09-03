قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن تطورات قضية مقتل طبيب الساحل، حيث قام المتهم الأول بالدفاع عن نفسه وأنكر أنه قام بقتل صديقه أو حتى خطط لذلك، بالاشتراك مع اثنين آخرين، مرددا عبارة "مقتلتوش.. دا صاحبي وعشرة عمري.. أنا عمري ما أقتل صاحبي".

وقال محامي المتهم الأول في مرافعته أمام المحكمة، إنه ليس من الطبيعي التعجل في قضية تطالب فيها النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ملتمسًا من هيئة المحكمة أن تمهله الوقت الكافي لقراءة أوراق القضية.

https://www.youtube.com/watch?v=iOiS7m8Lk7Q

كما طالب ايضا بتأجيل محاكمة المتهمين، من أجل الاطلاع على ملف القضية، لأنه تولى الدفاع في القضية وتسلم أوراقها يوم أمس الأول.