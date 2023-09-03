قرعة نارية للأهلي بدوري السوبر الأفريقي .. وصدام منتظر مع صن داونز

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن قرعة السوبر الافريقي، حيث يترقب عشاق النادي الأهلي في كل مكان تفاصيل قرعة دوري السوبر الإفريقي بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد وتفاصيل النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي أو السوبر ليج بمشاركة 8 فرق هي الأقوى على مستوى القارة.

ويشارك النادي الأهلي المصري في هذه النسخة باعتباره صاحب التصنيف الأعلى في قارة إفريقيا إلى جانب السبع فرق التي تليه في التصنيف.

الفرق المشاركة في البطولة

الفرق الثماني صاحبة التصنيف الأول والثاني المشاركة في البطولة هي:

https://www.youtube.com/watch?v=TCVE9pb53gc

التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي - صن داونز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني: مازيمبي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - إنيمبا النيجيري.